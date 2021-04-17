الامارات | فليك يرحل عن بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يرحل عن بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الالماني هانزي فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ السبت عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي.

وقال المدرب الذي يربطه عقد مع بايرن حتى العام 2023 "أخبرتُ الفريق بذلك، أريد أن أنهي عقدي مع نهاية الموسم"، وذلك في تصريح لشبكة "سكاي" بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ ليبتعد بفارق سبع نقاط في صدارة البودندسليغا ويبقى على خطى ثابتة نحو لقب تاسع تواليًا.

وردًا على سؤال عن إمكانية الإشراف على المنتخب الوطني في المستقبل، أكّد فليك أن من شيء محسوم حتى الساعة.

وتابع المدرب الذي قاد العملاق البافاري الى سداسية تاريخية الموسم الماضي "إنه قراري الذي اتخذته بعد تفكير عميق. شرحتُ الاسباب داخليًا مع المعنيين وستبقى مسألة داخلية في الوقت الراهن".

وتأتي هذه الانباء بعد أيام من خسارة بايرن لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جرمان الفرنسي الذي ثأر لخسارته نهائي الموسم الماضي.

ودار في الأيام الماضية حديث عن توتر العلاقة بين فليك والمدير الرياضي في النادي البافاري البوسني حسن صالحميدزيتش، على خلفية سياسة الانتقالات في الإدارة، لاسيما في ما يتعلق بقرار عدم التجديد لقلب الدفاع جيروم بواتنغ.

وردًا على سؤال حول محادثات محتملة مع أوليفر بيرهوف، رئيس الاتحاد الالماني لكرة القدم، ليخلف يواكيم لوف على رأس الجهاز الفني لمنتخب الـ"مانشافت" بعد كأس أوروبا الصيف المقبل، قال فليك "مستقبلي ليس واضحًا بعد، لم يكن هناك محادثات مع أوليفر بيرهوف".

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