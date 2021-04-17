شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد السيد: هروبي من المباريات الكبيرة أكثر شائعة أثرت عليّ مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالواحد السيد، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، عن أكثر الشائعات التي أثرت عليه خلال مشواره في الملاعب ضمن كتيبة نادي الزمالك، خلال تصريحات إذاعية، اليوم السبت.

وقال كريم خطاب، مُقدم البرنامج: «ضيفي هو عبدالواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، اللي ولد 3 يونيو سنة 77 في المنوفية، بدأ مشواره مع الزمالك وكان احتياطيا لنادر السيد، وكان أمامه حارس كبار حتى أصبح الحارس الأول للفريق في فترة من الفترات الذهبية، وقرر الانفصال عن النادي وخرج لمصر المقاصة ولكنه لم يستمر كثيرا ثم قرر الاعتزال».

وأضاف: «توج عبدالواحد بالكثير من البطولات مع الزمالك كان أبرزها الدوري والكأس وكأس السوبر المحلي والأفريقي، وكان من ضمن كتيبة الفريق الأبيض اللي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النهائي الشهير أمام الرجاء البيضاوي، في آخر مرة حقق فيها الزمالك هذا اللقب».

وتابع: «على الصعيد الدولي حقق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع كتيبة حسن شحاتة في 2006 و2010، وعاد مرة أخرى بعد فترة من الاعتزال من خلال العمل في الإعلام بقناة الزمالك الفضائية».

وعن أكثر شائعة أثرت فيه، أوضح عبدالواحد السيد للبرنامج: «لما بكون أعمل عملية خاصة رباط صليبي وأكون متألما بشدة ولا أكون قادرا على التحرك، وللأسف أصبت كثيرا وكان في بدايات السوشيال ميديا ويقولون إني أتهرب من المباريات، وبالتأكيد هي ديه ضريبة الشهرة وكله بيعدي وجمهور الزمالك على دماغنا من فوق».