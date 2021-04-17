شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مصطفى محمد كسر الدنيا بسبب تعليماتي ونقدي البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عدم شعوره بالضيق من قدرات اللاعب مصطفى محمد وأن السبب في الأزمة بينهما هو جمهور الزمالك، قائلا: «لم اشعر بالضيق لمرة واحدة من مصطفى محمد، ومش منفسن منه وجمهور الزمالك عمل الحوار»، لافتا إلى أن كل ما تحدث فيه هو أنه وجه اللاعب بالتطوير من قدراته فقط.

وأضاف أحمد بلال، في تصريحات تليفزيونية، أن تعليماته والنقد البناء الذي وجه لمصطفى محمد سبب في تفوقه وتطور قدراته، متابعًا: «لولا أنا مكانش هيكسر الدنيا.. قولت له طور من نفسك.. الحوار منافسة أندية لو كنت زملكاوي كانوا هيصقفوا لي».

وأوضح أنه احترف عام ونصف في الخارج وعاد نظرًا لظروف عائلية، وبسبب عدم وجود مدارس جيدة لتعليم أولاده، كما أنه كان كابتن النادي الأهلي في فترة تدريب حسام البدري للفريق ولم يشركه في أي مباراة، متابعًا: «كنت شايفه هيضيع مستقبلي، وقولتله أنت في بينك وبيني حاجة عايز أكمل وألعب»، كما أنه تم تغريمه 100 ألف جنيه ورحل بعدها.