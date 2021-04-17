شكرا لقرائتكم خبر عن فيليك يبلغ إدارة بايرن ميونخ بالرحيل عن تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ اليوم السبت، إنه أبلغ مسؤولي النادي المنافس في الدوري الألماني برغبته في الرحيل بنهاية الموسم.

وأبلغ فليك محطة "سكاي" التلفزيونية بعد الفوز (3-2) على مضيفه فولفسبورج "قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم".

وقاد فليك بايرن لستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن لايبزيج ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية واقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.