شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات فليك| خلاف مع حميديتش أم مغازلة للمانشافت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - آثارت تصريحات هانسي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، الكثير الجدل حيث أعلن اعتزامه الرحيل عن صفوف النادي البافاري عقب نهاية الموسم الحالي.

التصريحات جاءت بعد الفوز على مضيفه فولفسبورج بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الجولة ال29 من منافسات الدوري الألماني.

تصريحات فليك حمل تفسيرها أكثر من وجه خاصة أنها جاءت بعد تداول أخبار في الصحف الألمانية عن وجود خلافات ومشادات مع حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف المباشر على فريق الكرة.

وبحسب مجلة «كيكر» الألمانية، فإن الخلافات بين الثنائي وصلت لمرحلة لا يمكن إحتوائها خاصة وأنها تأتي على صعيد فني وخططي، المدير الرياضي يريد إشراك الحارس البديل ألكسندر نوبل فضلاً عن عدم رضاه على أداء الفريق في عدد من المواجهات.

ووفقاً لموقع «شبورت» فإن حميديتش معجب كثيراً بما يقدمه يوليان ناجلسمان الذي يعمل كمدير فني لفريق لايبزيج، ويريد التعاقد معه كمدرب لبايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.

وجهة نظر أخرى تتحدث عن أن الألماني فليك يلمح إلى الرحيل عن قيادة النادي البافاري بنهاية الموسم رغبة منه في تولي الأمور الفنية للمنتخب الألماني خلفاً للمدرب يواخيم لوف.

فليك يجد منافسة شرسة في قائمة ترشيحات المانشافت حيث تضم أسماء مميزة يأتي في مقدمتها يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وتوماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالإضافة إلى ماركوس سورج ورالف رانجينك.

ويسير بايرن ميونخ بصورة جيدة في بطولة الدوري الألماني حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 68 نقطة وبفارق 7 نقاط عن لابيزيج صاحب المركز الثاني.

ويحصل فليك على قدر كبير من ثقة الجماهير البافارية رغم توديع دوري أبطال أوروبا من دور ال8 على يد باريس سان جيرمان (وصيفه في نهائي النسخة السابقة).

وستحدد الفترة القادمة مستقبل بايرن ميونخ خلال المواسم المقبلة حيث يتعين على إدارة النادي التدخل لإيجاد توافق بين هانسي فليك وحسن صالح حميديتش من ناحية والتحدث مع المدرب عن تطورات عرض المنتخب الألماني من جهة أخرى.

يذكر أن صاحب ال56 عام قد تولى تدريب بايرن ميونخ في ظروف صعية إلا انه تمكن من تقديم أداء رائع والفوز ببطولات عديدة أهمها الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.