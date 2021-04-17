شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ومانشستر سيتي| تعرف على التشكيل الرسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي بعد قليل في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن توماس توخيل تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء بعد قليل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: روديجر، تياجو سيلفا، أزبيليكويتا.

خط الوسط: شيلويل، جورجينيو، كانتي، جيمس.

خط الهجوم: حكيم زياش، فيرنر، ماونت.

فيما جاءت تشكيل المدرب جوارديولا كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفين.

خط الدفاع: ميندي، لابورت، دياش، كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو، فرناندينيو، دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، توريس.