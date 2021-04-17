شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأولمبية يناقش عدد من الملفات الهامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماع عصر اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية والذي شهد مناقشة العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية.

واستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الاجتماع اللائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة من أجل دراستها وعرض المقترحات الخاصة بها على وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الجلسة التي عقدت مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والتي عقدت صباح اليوم وشهدت مناقشة العديد من الملفات الحالية من أجل الرياضة المصرية.

وناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أخر الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري.