مجلس الأولمبية يناقش عدد من الملفات الهامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأولمبية يناقش عدد من الملفات الهامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماع عصر اليوم، بمقر اللجنة الأولمبية والذي شهد مناقشة العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الحالية.
واستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الاجتماع اللائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة من أجل دراستها وعرض المقترحات الخاصة بها على وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الجلسة التي عقدت مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والتي عقدت صباح اليوم وشهدت مناقشة العديد من الملفات الحالية من أجل الرياضة المصرية.
وناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أخر الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري.
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