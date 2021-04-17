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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021
كشف هاينز فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ الالماني، إنه أبلغ مسؤولي النادي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.
وفي تصريحات لفليك لمحطة "سكاي" التلفزيونية بعد الفوز (3-2) على مضيفه فولفسبورغ:" قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل نهاية الموسم".
واضاف:" كان من المهم بالنسبة لي ان يسمع الفريق هذا القرار مني:"
وقاد فليك العملاق البافاري للتتويج بستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن لايبزي ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية.