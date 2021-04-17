فليك يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

كشف هاينز ​فليك​ مدرب فريق ​بايرن ميونيخ​ الالماني، إنه أبلغ مسؤولي النادي برغبته في ​الرحيل​ عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.



وفي تصريحات لفليك لمحطة "سكاي" التلفزيونية بعد الفوز (3-2) على مضيفه فولفسبورغ:" قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل نهاية الموسم".

واضاف:" كان من المهم بالنسبة لي ان يسمع الفريق هذا القرار مني:"

وقاد فليك العملاق البافاري للتتويج بستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن لايبزي ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية.