اخبار الرياضه

فليك يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك يرغب في الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

كشف هاينز ​فليك​ مدرب فريق ​بايرن ميونيخ​ الالماني، إنه أبلغ مسؤولي النادي برغبته في ​الرحيل​ عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

وفي تصريحات لفليك لمحطة "سكاي" التلفزيونية بعد الفوز (3-2) على مضيفه فولفسبورغ:" قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل نهاية الموسم".

واضاف:" كان من المهم بالنسبة لي ان يسمع الفريق هذا القرار مني:"

وقاد فليك العملاق البافاري للتتويج بستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن لايبزي ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا