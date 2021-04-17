روبليف يتقدم في التصنيف العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

كشفت تقارير رسمية ان لاعب التنس الروسي ​اندريه روبليف​ سيتخطى اسطورة التنس السويسري ​روجيه فيدرر​ في التصنيف يوم الإثنين المقبل ليحتل المركز السابع كأفضل تصنيف في مسيرته في حال خسر النهائي، وسيتجاوز زفيريف أيضاً في حال تتويجه باللقب.



واصبح روبليف اول روسي يتأهل لنهائي بطولة ​مونتي كارلو​ منذ تفكك الإتحاد السوفيتي عام 1991، و الثاني بعد شيسنوكوف عام 1990 الذي كان يمثّل الإتحاد السوفيتي آنذاك، بعد تأهله لأول نهائي له في الماسترز عبر بوابة بطولة مونتي كارلو بفوزه في الدور نصف النهائي على كاسبر رود بنتيجة 3-6 5-7 ليواجه ​تسيتسيباس​ يوم الاحد في الدور النهائي.