رقم قياسي لـ موسيالا نجم بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

نجح جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونيخ في تسجيل هدفين لفريقه في الفوز على فولفسبورغ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.



وأحرز الدولي الألماني هدف فريقه الأول، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوقع على الهدف الثاني له والثالث للضيوف، بضربة رأسية متقنة.

وبحسب شبكة"أوبتا"للإحصائيات، فأن موسيالا أصبح أصغر لاعب يصل إلى 6 أهداف على مدار تاريخ البوندسليغا.

وحقق لاعب الوسط الشاب هذا الإنجاز بعمر 18 عامًا و50 يومًا.

يذكر أن موسيالا يملك مجموعة من الأرقام القياسية، ابرزها انه أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البايرن بعمر 17 عامًا و205 أيام.