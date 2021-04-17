تشكيلة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

اعلن الثنائي توماس توخيل وبيب غوارديولا مدرب ​تشيلسي​ ومانشستر سيتي على الترتيب عن تشكيلة الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي.



وشهدت تشكيلة البلوز تواجد الإسباني كيبا في حراسة المرمى بدلًا من السنغالي ميندي، في حين يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء، ويشارك مواطنه فيرنر في هجوم الفريق أمام زياش وماونت وبن تشيلويل.

وضمت تشكيلة تشيلسي كل من: حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبيلكويتا، تياغو سيلفا، روديغير، جايمس

وسط الملعب: جورجينو، كانتي، ماونت، شيلويل، زياش

الهجوم: تيمو فيرنر

اما تشكيلة مانشستر سيتي فشهدت غياب الحارس إيدرسون ومشاركة ستيفن، وجلوس رياض محرز وغوندوغان على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة السيتيزن على الشكل التالي:

حراسة المرمى: ستيفين الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، ميندي

وسط الملعب: فيرناندينيو، رودري، دي بروين

الهجوم: توريس، ستيرلينغ، جيسوس