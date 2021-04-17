بوغبا يشيد بـ زميله فيرنانديز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

أعرب الفرنسي الدولي بول ​بوغبا​ نجم وسط مانشستر يونايتد، عن تقديره وحبه لزميله البرتغالي برونو ​فيرنانديز​، مؤكدًا أنه يستمتع باللعب إلى جانبه في أولد ترافورد.



ويقدم الثنائي مستويات متميزة للغاية، حيث تأهل الفريق لنصف نهائي اليوروبا ليغ، كما يحتل المركز الثاني في ترتيب البريمييرليغ.

وقال بوغبا للموقع الرسمي لليونايتد:" أستمتع باللعب إلى جانب برونو، إنه شخص يعرف جيدًا كيف تُلعب كرة القدم، ويجيد التمريرات الحاسمة بدقة".

وأضاف:" من دواعي سروري أن العب معه، يمكنه اللعب في مركزي وانا ايضاً، لقد قام بنقلة نوعية في الفريق".

وختم:" أعتقد أنه من المهم أن تكون العلاقات جيدة بين المجموعة، لأن كرة القدم عمل جماعي، وبالتالي لن تُحقق الانتصارات إلا بعلاقات جيدة بين الجميع".