نيولوك جديد لـ ميسي قبل نهائي الكأس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ قائد فريق برشلونة، بـ "نيولوك" جديد، وذلك خلال الاستعدادات لمواجهة أتلتيك ​بلباو​ في نهائي كأس ملك إسبانيا.



وأبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مشاركة ميسي في التدريبات الأخيرة قبل لقاء بلباو دون لحيته.

ويسعى البرغوث لرد اعتبار النادي الكتالوني من أتلتيك بيلباو، بعد أن طُرد أمام نفس الفريق في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي حققه النادي الباسكي.

ويبحث ميسي عن اللقب رقم 35 في مسيرته مع برشلونة، والذي قد يكون الأخير له بقميص النادي الكتالوني، إذا استمر تراجع الفريق في الليغا، بالإضافة إلى الرحيل المحتمل للبرغوث في الصيف المقبل.