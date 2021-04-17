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الكشف عن حكم مباراة القمّة بين الأهلي والزمالك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن حكم مباراة القمّة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

قررت لجنة الحكام في ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ الكشف عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة ​الزمالك​ و​الأهلي​ غدا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة ​​ لكرة القدم، وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

محمود البنا "حكم ساحة"، محمود ابو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع"، محمد عادل "حكم فيديو"، محمود عاشور "حكم مساعد فيديو.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قد كان اعترض على تعيين حكام من مصر مطالبا بتعيين حكام أجانب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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