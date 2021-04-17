شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد رونالدو عن مواجهة أتالانتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا، الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية.

وقال أندريا بيرلو مدرب ميلان إن اللاعب البالغ 36 عاماً والمتصدر لترتيب هدافي «سيري أ» برصيد 15 هدفاً سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم إصابته.

أضاف بيرلو«كريستيانو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية، لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة الأحد الأخيرة ضد جنوى».

أردف « لم يكن قادراً على التعافي هذا الأسبوع. سنخاطر كثيراً إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد.. سنحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما».

ويحتل يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر 9 مواسم، المركز الثالث راهناً بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يقترب تباعاً من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2010، فيما يقف أتالانتا وراءه بفارق نقطة في المركز الرابع.

وألقى بيرلو باللوم على الإرهاق، وقال«كان كريستيانو دوماً في لياقة ممتازة. للأسف، تراكم التعب في آخر ثلاث مباريات مع المنتخب (تصفيات مونديال 2022) وهي مشكلة بالنسبة للجميع».

تابع لاعب الوسط السابق «أبلغني كريستيانو أيضاً أنه كان يتعين عليه خوض مباراتين فقط، لكن الهدف الملغى ضد صربيا دفعه إلى خوض الثالثة، وإلا لكان قد عاد إلى يوفنتوس قبل المباراة الثالثة».

وفي غياب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد يدفع بيرلو بالإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا العائد بعد غياب بسبب الإصابة في ركبته.

كما تعافى قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي من فيروس كورونا أثناء مشاركته مع المنتخب وسيبدأ على مقاعد البدلاء.