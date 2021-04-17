شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد مصدر بالنادي الأهلي القاهري، غياب محمد الشناوي حارس الفريق عن مباراة الزمالك المقرر لها الأحد في الدوري الممتاز.

وأجرى محمد الشناوي مسحة أخيرة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها إيجابية ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية. ورغم أن حالة محمد الشناوي جيدة ولا يعاني من أعراض كورونا إلا أن نتيجة جميع المسحات التي أجراها خلال الساعات الماضية جاءت إيجابية، ليتأكد غياب الحارس المتميز عن قمة الكرة المصرية.