شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ في الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الألماني هانزي فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ السبت عن رغبته في الرحيل عن النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي، وذلك في تصريح لشبكة «سكاي» بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ في البوندسليجا.

وقال المدرب الذي يربطه عقد مع بايرن حتى العام 2024 «أخبرتُ النادي بذلك، أريد أن أنهي عقدي مع نهاية الموسم».

وردًا على سؤال عن إمكانية الإشراف على المنتخب الألماني الوطني في المستقبل، أكّد فليك أن ما من شيء محسوم حتى الساعة.