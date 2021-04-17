شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة الإمارات لعمومية الاتحاد الدولي للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، دعوة هاتفية من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو التي تعقد في العاصمة المجرية بودابست في الثالث من يونيو القادم، على هامش بطولة العالم للجودو للكبار التي تقام في بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو 2021، قبل دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 إلى31 يوليو 2021 القادم.

وتم التشاور خلال الاتصال حول إمكانية الاستفادة من الأكاديمية الإقليمية للاتحاد الدولي للجودو التي افتتحت مؤخراً في قيرغيزستان على هامش بطولة آسيا وأوقيانوسيا من خلال توقيع اتفاقية عبر الاتحاد الدولي للجودو لابتعاث صفوة من اللاعبين الصاعدين من لاعبي المنتخبات الوطنية لمزيد من الصقل والاحتكاك مما ينعكس على الجودو الإماراتي والمنطقة وآسيا، وتم الاتفاق على بحث الأمر عن طريق خبراء الاتحاد بما يسهم في ترجمة تلك الفكرة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من قيام تلك الأكاديمية المتخصصة التي ستخدم الإقليم كافة.