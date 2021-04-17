شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. هشام عبد الرسول هداف المنتخب فى تصفيات أفريقيا لمونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اعرف نجمك" معلومات يقدمها ”الخليج 365” بشكل يومى خلال شهر رمضان المبارك حول بعض نجوم كرة القدم، والذين خطفوا قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر، وأخلاقهم التى ساهمت فى حب الجماهير، ونتناول فى قصة اليوم أبرز المعلومات عن هشام عبد الرسول نجم المنيا خلال حقبة الثمانينيات والذى نجح فى التألق مع المنتخب الوطنى خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990 بإيطاليا.

ولد هشام عبد الرسول بمدينة سمالوط بالمنيا فى شهر ديسمبر عام 1964 ، وتألق بشكل لافت مع المنيا فى الدورى، فقرر محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب ضمه عام 1988 حيث كان الجنرال دائما يصنع الفارق مع لاعبى أندية الظل بعيدا عن الأهلى والزمالك ويصنع منهم نجوما على شاكلة هشام عبد الرسول وأحمد الكاس الذى ضمه أيضا من الأوليمبى السكندرى خلال تلك الفترة .

سطع اسم هشام عبد الرسول سريعا مع المنتخب الوطنى خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وقاد الفراعنة للتأهل للمونديال بعد غياب 56 عاما وتوج بلقب هداف المنتخب فى التصفيات .

عفب توهجه بشكل لافت انهالت عليه العروض المحلية من ناديي القمة ، وكان قريبا من التوقيع للأهلى بعد وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة ، إلا أن القدر لم يمهله كثيرا وتعرض لحادث سير أثناء حضوره من المنيا للقاهرة لتضيع عليه فرصة تمثيل المنتخب الوطنى بكأس العالم بإيطاليا ، بالإضافة لإعتزاله كرة القدم وهو فى سن مبكرة لينتهى مشوار نجم وهو فى أوج تألقه .

أحرز هشام عبد الرسول 55 هدفا مع فريقه خلال 6 مواسم فقط قضاها المنيا بالدورى عندما كان يمثل بعبعا لأندية الأهلى والزمالك وانتقل خلال تلك الفترة عدد من اللاعبين لناديي القمة مثل حمادة صدقى الذى انتقل للأهلى .

اتجه هشام عبد الرسول بعد اعتزاله للحصول على عدد من الدورات التدريبة وقاد العديد من أندية القسم الثانى مثل الفيوم والمنيا والمدينة المنورة وغيرها من أندية الصعيد .