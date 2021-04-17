شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك وجها لوجه بـ"القدم واليد" فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد هذا الأسبوع مواجهتين قويتين فى الأهلى والزمالك على مدار يومين غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين على صعيد كرة القدم واليد على التوالى فى 48 ساعة وسط ترقب جماهير القطبين لمتابعة الأمسيتين بشغف فى شهر رمضان المبارك.

يلاقى غدًا الأحد فريق فريقا الزمالك والأهلى لكرة القدم فى القمة 121 المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

فيما يلتقى فى التاسعة مساء الإثنين المقبل فريقا الأهلى والزمالك فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بعد تعادل كلٍ الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة أمس الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.