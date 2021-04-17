شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرصد مكافأة خاصة لمحمود البنا ومعاونيه بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مكافأة خاصة للحكم محمود البنا ومعاونيه فى مباراة القمة غدًا بين الأهلى والزمالك حال ظهورهم بمستوى مميز، والخروج بالمباراة لبر الأمان دون أزمات.

وترغب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى تحفيز طاقم الحكام المصرى الذى تم اختياره للقاء المرتقب، لذا طالبتهم بالتركيز طوال الـ90 دقيقة فى المباراة والعمل على احتواء لاعبى الفريق بعيدا عن الشد العصبى والخروج للمباراة لبر الأمان.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي غدًا المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى، محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".