شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لتحاليل "رابيد تيست" استعداداً لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني أحمد سامى لتحاليل "رابيد تيست" قبل مباراة الأهلي المرتقبة في الدوري والمقرر إقامتها يوم 21 أبريل الجاري.

وتأكد بصفة نهائية مشاركة هداف الفريق، حسام حسن، ومحمد الترهوني في مباراة سموحة أمام الأهلي، على أن تكون المشاركة الرسمية لكلا اللاعبين مع سموحة، قبل الانتقال الرسمي لأهلي طرابلس.

وقرر أحمد سامي تعديل برنامج التدريب الخاص بالفريق، حيث يخوض سموحة تدريباته يوم الثلاثاء بمقر النادي، ويسبقها إفطار جماعي للفريق والجهاز الفني، ثم يسافر الفريق إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق يضم 22 لاعباً استعداداً للمباراة.

ويتابع هاني العجيزي المدرب العام لسموحة مباراة الأهلي غداً أمام الزمالك، بتكليف من أحمد سامي مدرب الفريق السكندري، ليقدم تقريراً عن المباراة وأبرز نقاط القوة والضعف في الأهلي، قبل مباراة سموحة، على اعتبار أن مباراة القمة ستكون البوابة الرسمية لكشف عيوب الأهلي أمام الزمالك لاستغلالها في اللقاء المرتقب.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

ويرغب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأزرق فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفى المقبل من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبل بعدما قام بتجديد عقده مع مجلس الإدارة فى وقت سابق.