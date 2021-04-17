شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم لـ"الخليج 365": موسيماني ضعيف فنياً ومش هيكمل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ـ الأهلي محتاج مهاجم رغم تألق شريف.. وبواليا أقل من فلافيو بكثير
ـ فضلت الأهلي على الزمالك لأن الصعيد أغلبه أهلاوي
ـ لو لسه بلعب لن أقبل بأقل من 10 ملايين في الموسم
ـ حصلت على فرصة في الأهلي بعد منافسة 4 نجوم
ـ الانتماء للأهلي موجود قبل وبعد رمضان صبحي
ـ أحمد ريان يشبه بدايات عماد متعب ويستحق العودة للأهلي
ـ نهائي 2020 فى أفريقيا الأصعب في تاريخ الأهلي و2001 الأغلى في مسيرتي
ـ رحلت عن الأهلي غصب عني وبونفرير "مكانش بيحبني"
ـ قمة الدوري ستحدد بطل المسابقة وروح الأهلي تكسب
ـ مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وعمرو جمال في أفضل مواسمه
من نادى المنيا انطلقت سيرته الكروية وتوهج نجمه مع أبناء الصعيد ليلفت أنظار النادى الأهلي، وعلى الرغم من امتلاكه وقتها كوكبة من النجوم في مركز المهاجم، لم يتردد فى ضم علاء إبراهيم، هداف فريق المنيا، ليبدأ مسيرة البطولات والإنجازات داخل جدران القلعة الحمراء، ومع المارد الأحمر صنع علاء إبراهيم تاريخاً مميزاً لنفسه ونافس كبار النجوم على المشاركة أساسياً وفرض نفسه على الاختيارات الفنية، قبل أن يرحل بعد 5 مواسم في قيادة هجوم الأهلي ليلتحق بالنادي المصرى ثم تنقل بين أندية بتروجت وسموحة والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى احترافه في الوحدات الأردني، قبل أن يتخذ قرار الاعتزال ويتفرغ للتدريب ليتولى حالياً مسئولية الشرقية للدخان، نجم الأهلي السابق فتح قلبه لـ ”الخليج 365” للحديث عن عدد من الأمور المهمة مثل منافسته مع حسام حسن في قيادة الهجوم الأحمر وتقييمه لأداء الأهلي تحت قيادة موسيماني وكثير من الأمور الهامة نرصدها في الحوار التالي:
أين أنت الآن من الساحة الرياضية؟
الآن أتولى تدريب الشرقية للدخان، وكل عام يعرض علي تولي فرق في قطاع الناشئين، ولكنى أركز حالياً على فرق الممتاز ب، لتحقيق تقدم في مسيرتي التدريبية، ولم أتلقى ترشيحات للعمل الإعلامي.
ما هي أفضل تجربة في مسيرتك الاحترافية؟
الفترة التي قضيتها في الأهلي كانت الأنجح في مسيرتي وبعدها يأتي فريق بتروجت.ما هي كواليس صراع القطبين على ضمك بعد تألقك في المنيا؟كنت قريبا من الانتقال للزمالك بعد فترة المنيا ولكني اخترت الأهلي، لأن نشأتي أهلاوية بحكم أن الصعيد أغلبه أهلاوي، اللواء علاء مقلد كان قد تحدث معي من الزمالك وقتها لأنضم للفريق ولكني اخترت الأهلي دون التفكير في الأمور المادية وأي عرض أعلى كان الأهم بالنسبة لي هو اللعب للأهلي. ما هو تقييمك لهجوم الأهلي؟الأهلي ينقصه مهاجم في آخر 3 أو 4 سنوات لم نر مهاجما في الأهلي هداف الدوري أو حتى ينافس على اللقب، الآن محمد شريف إلى حد ما هو أفضل المهاجمين الموجودين بالأهلي حالياً، ومروان محسن حصل الكثير من الفرص ولكن مستواه متذبذب ويهدر الكثير من الأهداف والفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك لا تفضل ذلك، ووالتر بواليا مختلف تماماً عن فلافيو، الأنجولي إمكانياته أكبر من ذلك ولكن بواليا لاعب عادي جداً ولا أظن أنه سيتطور أكثر من ذلك. كيف ترى ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري؟الكرة الآن عرض وطلب والسوق أصبح بهذا الشكل، وأسعار اللاعبين أصبحت مرتفعة، ولو كنت ألعب الآن لن أقبل بأقل من 10 ملايين جنية في الموسم. كيف تعاملت مع المنافسة في هجوم الأهلي مع عدد كبير من النجوم؟عندما انضممت للأهلي كان هناك الكثير من النجوم في هجوم الفريق مثل، علي ماهر وكشري وحسام حسن ومحمد فاروق وأحمد بلال، ومهاجمين كبار كل واحد منهم يشيل فريق بمفرده، وكان الحصول على فرصة صعب جداً لأن حسام حسن كان حاجز مكان وكلنا نتنافس على هذا ولكني كنت موفق جداً للعب بجوار حسام حسن. أين ترى موقع حسام حسن من المهاجمين التاريخيين فى الكرة المصرية؟حسام حسن هو رقم واحد فى تاريخ مهاجمي المنتخب، وصلاح يأتي بعده وأمامه فرصة في الوصول لرقمه لأن سنه صغير. من هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتك؟مانويل جوزيه، هو مدرب كبير وشخصية قوية جداً وقادر على التعامل مع النجوم . ما رأيك في وصف موسيماني بأنه خليفة مانويل جوزيه؟موسيماني حاجة مختلفة وقليلة جداً بالمقارنة مع جوزيه، وأتوقع أنه سيرحل من الأهلي بنهاية الموسم، لأنه لم يضف الكثير للفريق، الأهلي مباراة فوق ومباراة تحت، ومع فايلر كان أداء الفريق أفضل بكثير. كيف تابعت رحيل رمضان صبحي عن الأهلي بعد عرض بيراميدز؟رمضان صبحي هو أكثر اللاعبين الذين أثروا فى جماهير الأهلي برحيلهم عن الفريق لأنه ابن من أبناء النادي، ولاعب تربى بالنادي أثر فينا رحيله بهذا الشكل ولكن هذا لم يؤثر على فكرة الانتماء للنادي هذا الأمر كان موجود قبل رمضان وسيظل بعد رحيله. لو عرض عليك نفس فرصة رمضان صبحي هل كنت تفضل البقاء في الأهلي أم الرحيل؟لم أتعرض لهذا الموقف ولكن الأهلي ما يتباعش بفرق مادى بين عرض وآخر. ما تقييمك لأحمد ياسر ريان؟هو مهاجم مميز جداً ويشبه بدايات أحمد بلال ومتعب وأسامة حسني ويستحق الحصول على فرصة في الأهلي. رتب لنا أفضل 5 مهاجمين حالياً؟مصطفى محمد، محمد شريف، حسام حسن، باسم مرسي، وعمرو جمال. هل ترى أن عمرو جمال جدير بالعودة للأهلي؟عمرو جمال يقدم أفضل مواسمه ومستواه يتطور بشكل كبير وفي حال استمراره سيكون جدير بالعودة للأهلي ليضيف إنجازا جديدا إلى مسيرته. حدثنا عن كواليس جلستك مع صالح سليم خلال توقيع عقود الأهلي؟خلال توقيع عقود الأهلي كان ذلك في مكتب صالح سليم بحضور المهندس عدلي القيعي والراحل ثابت البطل، هو بالنسبة لي كان أسطورة، كنت وقتها سني 23 سنة، وكنت بالنسبة لهم مستقبل هجوم النادي، وحفزني وقالي " شد حيلك احنا محتاجينك" الأمر كان مؤثراً جداً ووقعت للنادي وقتها لمدة 5 سنوات، ولم أقابل صالح سليم بعد ذلك سوى في نهائي البطولة العربية في القاهرة. ما هي أغلى بطولة حصلت عليها مع الأهلي؟دوري أبطال أفريقيا عام 2001 مع مانويل جوزية، البطولة كانت صعبة جداً خاصة في نصف النهائي لأننا تعادلنا مع الترجي سلبياً في القاهرة ثم تعادلنا في تونس بهدف لمثله، وكانت بعدها مباراة صن داونز في النهائي وكانت في رمضان وكانت بطولة غالية جداً، ولكن نهائي 2020 كان الأصعب لأنه كان أمام الزمالك وهناك ندية كبيرة بين جماهير الناديين خاصة في مباراة بحجم تلك المباراة، والزمالك في تلك الفترة كان أفضل فنياً من الأهلي، لكن الأهلي حسم اللقاء. لماذا قررت الرحيل عن الأهلي؟عقدي انتهى مع النادي، وكان بونفرير قد تولى تدريب الأهلي ولم يكن يحبني، أو لم يكن يحب اللاعبين المهاريين، ورغم أنه رحل قبل نهاية الموسم لم أكن أستطيع العودة للنادي لأنني كنت قد وقعت للمصري قبل رحيله ولم أتمكن من إعادة العقود، ورحلت عن الأهلي غصب عني وليس بإرادتي. ما هي توقعاتك لقمة الدوري المقبلة؟المباراة لن تكون سهلة لأنها ستحسم الدوري بنسبة كبيرة لصالح الطرف الفائز، ورغم أن الزمالك أفضل فنياً إلا أن روح الأهلي سيكون لها رأي أخر في الملعب، وروح الأهلي ليست مجرد حظ ولكنها توفيق وربنا بيكافئ المجتهد. من هو أصعب مدافع واجهته؟مدحت عبد الهادي، وحدثت بيني وبينه الكثير من المواقف وهو صديق مقرب مني ولعبنا موسم في بتروجت، وكان دائماً بيضربني في مباريات القمة. ما هو أفضل هدف في مسيرتك؟هدفي في الزمالك في 98/99. ما هي طقوس رمضان في منزلك؟أقضي وقت رمضان في المنزل ولا أنشغل إلا بالصلاة. ما هي أكلتك المفضلة في رمضان؟في رمضان كل الأكل حلو ولكن المحاشي هي الأكلة المفضلة. ما هو أول مرتب حصلت عليه؟150 جنيها في المنيا وفي الأهلي كان أول راتب 1500 جنيه، وقتها كان مبلغا كبيرا. ما هو انتماء أبناءك؟الأهلي طبعاً، لدى 3 أبناء بيلعبو كرة قدم إبراهيم 2002 وهادي 2003 وسيف 2005، ولكنهم في أندية خارج الأهلي.