شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم لـ"الخليج 365": موسيماني ضعيف فنياً ومش هيكمل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

من نادى المنيا انطلقت سيرته الكروية وتوهج نجمه مع أبناء الصعيد ليلفت أنظار النادى الأهلي، وعلى الرغم من امتلاكه وقتها كوكبة من النجوم في مركز المهاجم، لم يتردد فى ضم علاء إبراهيم، هداف فريق المنيا، ليبدأ مسيرة البطولات والإنجازات داخل جدران القلعة الحمراء، ومع المارد الأحمر صنع علاء إبراهيم تاريخاً مميزاً لنفسه ونافس كبار النجوم على المشاركة أساسياً وفرض نفسه على الاختيارات الفنية، قبل أن يرحل بعد 5 مواسم في قيادة هجوم الأهلي ليلتحق بالنادي المصرى ثم تنقل بين أندية بتروجت وسموحة والمصرية للاتصالات، بالإضافة إلى احترافه في الوحدات الأردني، قبل أن يتخذ قرار الاعتزال ويتفرغ للتدريب ليتولى حالياً مسئولية الشرقية للدخان، نجم الأهلي السابق فتح قلبه لـ ”الخليج 365” للحديث عن عدد من الأمور المهمة مثل منافسته مع حسام حسن في قيادة الهجوم الأحمر وتقييمه لأداء الأهلي تحت قيادة موسيماني وكثير من الأمور الهامة نرصدها في الحوار التالي:

القاهرة - سامية سيد - ـ الأهلي محتاج مهاجم رغم تألق شريف.. وبواليا أقل من فلافيو بكثيرـ فضلت الأهلي على الزمالك لأن الصعيد أغلبه أهلاويـ لو لسه بلعب لن أقبل بأقل من 10 ملايين في الموسمـ حصلت على فرصة في الأهلي بعد منافسة 4 نجومـ الانتماء للأهلي موجود قبل وبعد رمضان صبحيـ أحمد ريان يشبه بدايات عماد متعب ويستحق العودة للأهليـ نهائي 2020 فى أفريقيا الأصعب في تاريخ الأهلي و2001 الأغلى في مسيرتيـ رحلت عن الأهلي غصب عني وبونفرير "مكانش بيحبني"ـ قمة الدوري ستحدد بطل المسابقة وروح الأهلي تكسبـ مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وعمرو جمال في أفضل مواسمه

أين أنت الآن من الساحة الرياضية

الآن أتولى تدريب الشرقية للدخان، وكل عام يعرض علي تولي فرق في قطاع الناشئين، ولكنى أركز حالياً على فرق الممتاز ب، لتحقيق تقدم في مسيرتي التدريبية، ولم أتلقى ترشيحات للعمل الإعلامي.

ما هي أفضل تجربة في مسيرتك الاحترافية؟

الفترة التي قضيتها في الأهلي كانت الأنجح في مسيرتي وبعدها يأتي فريق بتروجت.