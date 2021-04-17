شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. يارا الشرقاوى لاعبة الشيش تقدم طريقة عمل كيكة الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

يارا الشرقاوي لاعبة سلاح الشيش تقدم طريقة عمل كيكة الجزر فى الوصفة التالية:

المقادير

سكر بني

زيت

جزر

بيض

بيكنج بودر

دقيق

قرفة

فانيليا

طريقة التحضير

خفق ٢ كوب دقيق وكيس بيكنج بودر و٢ معلقة كبيرة قرفة مع الجزر صغير و خلطهم مع بعض .

مع وضع نص كول زيت وكوب سكر وكوب لبن ورشة فانيليا و إخفاقهم جيدا قبل وضعهم على الدقيق و الجزر ثم وضعها فى الفون لمدة ساعة إلا ربع ثم وضع الكريمة على وجه الكيك .