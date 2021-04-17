شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع معاونيه بعد الإفطار لمناقشة التقرير الفنى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عن الأهلي قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف.
ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون مساء اليوم، السبت، بعد الإفطار على هامش المعسكر للتناقش حول استعدادات الفريق للقمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.
وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة، وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذوه في مران اليوم، وأكد على ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.
ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.
وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.
فيما يحتل فريق الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.