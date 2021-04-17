شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع معاونيه بعد الإفطار لمناقشة التقرير الفنى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عن الأهلي قبل مباراة الفريقين المقرر لها مساء فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف.

ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون مساء اليوم، السبت، بعد الإفطار على هامش المعسكر للتناقش حول استعدادات الفريق للقمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.

وعقد المدرب جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة، وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذوه في مران اليوم، وأكد على ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.