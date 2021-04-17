شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: طاقم تحكيم القمة مميز.. ورجالة الزمالك جاهزون للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، على اختيار محمود البنا حكمًا لمباراة الأهلى والزمالك بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولى، وقال أسامة نبيه في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "الحالة الفنية للفريق رائعة وظهرنا بشكل متميز في آخر ثلاثة مباريات وفى تصاعد مستمر، الحالة رائعة سواء النفسية أو الفنية وباذن الله نقدم مباراة كبيرة ونفوز بالقمة"

ويضيف مدرب الزمالك: "صفوفنا مكتملة بدون إصابات، وبإذن الله اللاعيبة توفق في تقديم مردود كبير بالقمة".

وأكمل أسامة نبيه: "مسئولية محمود البنا حكم المباراة كبيرة في القمة غدًا، كوكبة على أعلى مستوى لطاقم التحكيم، وثقتنا كبيرة فيهم للخروج بالمباراة لبر الأمان، عليهم عبء نفسى كبير لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية".

وأكمل مدرب الزمالك: "في طريقنا لدخول المعسكر ونتجمع على مائدة الإفطار وعندنا محاضرة بالفيديو في العاشرة مساء، والافطار يكون أكل خفيف وسناكس قبل المباراة بساعة ونصف".

وعن غياب الشناوى عن القمة قال أسامة نبيه: "إحنا باصين في ورقتنا بس، ونتحكم في حالتنا إحنا فقط، ومركزين بإذن الله".

وتابع أسامة نبيه: "الزمالك بيتى الكبير ومستحيل اتأخر عنه، وبشكر ثقة لجنة القلعة البيضاء وأتمنى نكون عند حسن ظن الزملكاوية".