"تدعى لمين يا كابتن؟".. هشام زكريا: أتمنى تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

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القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن؟".. فقرة يومية يقدمها الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون أن تستجاب فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة خامس أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، وتمنى هشام زكريا المدير الفني الأسبق للجونة تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية وابتعاد شر الإصابات عنه فضلا عن تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا.

هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادى تيرن أوت البلجيكي، كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهى نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

من جهته حرص النجم المصرى محمد صلاح على الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، حيث قام بتعليق زينة رمضان، مهنئًا الجميع بحلول الشهر الفضيل ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وفى الخلفية زينة رمضان، صحبها يتعليق: "أتمنى لكل شخص رمضان مبارك".