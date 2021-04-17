شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وبن شرقي وساسي على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي فى مباراة الغد، وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى، حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم باستاد القاهرة.

وطلب المدرب الفرنسي من قائد الفريق أهمية التركيز فى لقاء غدٍ أمام الأهلي، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، والتشديد على أهمية دوره الفني والقيادى فى المباراة.

وأوضح كارتيرون لشيكابالا ضرورة الحديث الدائم مع لاعبي الفريق داخل الملعب ومنحهم التعليمات باستمرار، وأهمية عدم تركيزه فى أمور تحدث خارج الملعب يكون هدفها تشتيت تركيزه.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات باستاد القاهرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادا للقاء القمة، وتولى الفرنسي كارتيرون، وأسامة نبيه المدرب العام، وفرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد فى المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.