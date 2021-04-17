"عرض الـ12 مليون".. أمير عبدالحميد يكشف كواليس رفضه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، كواليس العرض الذي تقدم به الزمالك لضمه في 2014 من المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه حبه للفريق الأحمر منعه من الانتقال للقلعة البيضاء.

وقال أمير عبدالحميد، في ضيافة برنامج "قصة ولعبة" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "الزمالك كان يرغب في ضمي في مناسبتين، الأولى عن طريق حسن شحاتة والثانية من حسام حسن".

وأضاف: "الزمالك عرض عليّ أربعة ملايين جنيه في الموسم ولمدة ثلاثة مواسم، نادي الزمالك كبير وأي لاعب يرغب في اللعب له، لكني شعرت أن الأمور صعبة وكنت أفكر في العودة للأهلي بسبب حبي له".

وتابع: "كنت أتقاضى في الأهلي راتبا أقل بكثير، لكني لم أفكر أبدا في الأموال، واحترمت نادي الزمالك وحسن شحاتة وحسام حسن، لكني رفضت الانتقال للفريق الأبيض بعد صلاة استخارة".

وأوضح: "كان هناك رفض من حراس المرمى في الزمالك لانضمامي أثناء التفاوض معي، كنت سألعب أساسيا لسببين، الأول أنني كنت أمثل منتخب مصر، والثاني أنني قادر على المنافسة وكان الاتفاق على البدء بي".

وأكمل: "الزمالك كان يملك وقتها ثلاثة حراس وهم محمد عبدالمنصف وعبدالواحد السيد وعماد السيد، وكان من الوارد أن ألعب لنادي الزمالك إذا قمت بتوقيع العقود".

وأتم حارس الأهلي السابق قائلا: "حبي للأهلي منعني من الانتقال للزمالك، رفضت مبلغا كان سيصل إلى 12 مليونا في الثلاثة مواسم، لم أحصل عليه طوال مشواري لكني أشكر الله على ما قدمته للأهلي وعلى التقدير المادي الذي حصلت عليه في النادي".