كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام ضيفه الأهلي في مباراة القمة غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهدت القائمة استبعاد الحارس محمد عواد، بجانب عودة عبدالله جمعة بعد تعافيه من الإصابة، والحارس الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بعد حصوله على راحة.

وعاد للزمالك كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بنشرقي، بعد انتهاء عقوبة إيقافهم في المباراة الماضية بكأس مصر، عقب حصولهم على ثالث الإنذارات في آخر لقاء بالدوري.

ويغيب عن الزمالك محمد أشرف روقا بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي الشاب إمام عاشور وأحمد عيد بداعي الإيقاف من اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة دوري الجمهورية أمام الأهلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري.

يُذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي حامل لقب المسابقة في المركز الرابع حاليا وفي جعبته 27 نقطة من 11 مباراة.