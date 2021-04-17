إبراهيم عبدالله: فاوضنا "كوبر" لخلافة "باتشيكو".. وكارتيرون أخبرنا بشعوره بالذنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك المستقيل، إن مجلس إدارة نادي الزمالك تفاوض مع الأرجنتيني هيكتور كوبر لتولي قيادة الفريق خلفاً لباتشيكو عن طريق مساعده محمود فايز.

وأضاف عبدالله، خلال تصريحات إذاعية له عصر اليوم السبت: "تفاوضنا مع كوبر مقابل 70 ألف دولار في الشهر ولكن التعاقد لم يتم لعدم رغبة كوبر في العمل كل يوم خلال فترة كورونا ثم تفاوض طارق حشيش، المستشار المالي للزمالك بإذن من مجلس الإدارة مع الفرنسي باتريس كارتيرون".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك المستقيل: "حين تفاوضنا مع كارتيرون رحب وقال إنه يشعر بالذنب وأشكر نادي التعاون حين علم بنية الزمالك التعاقد مع كارتيرون رحب بالأمر وتحمل الشرط الجزائي ونحترمهم وهذه هي علاقتنا مع الأشقاء".

واسترسل عبدالله:"باتشيكو مدب محترم ولكنه فقد السيطرة على غرف الملابس، لعبنا في أفريقيا مع باتشيكو فتعادلنا أمام تونجيت وهُزمنا أمام الترجي وتعادلنا أمام المولودية فحصلنا على نقطتين خلال 3 مباريات بـ 9 نقاط فهل أخشى من ردة فعل الجماهير بالتغيير وأنا لديّ أزمة؟.. الجماهير هاجمت قرار عودة كارتيرون بسبب توقيت التغيير، ولكن لاعبو الزمالك لم يكن لديهم دوراً في تغيير باتشيكو، الإدارة لا تسير خلف الجماهير ولكن يسعون لإسعاد الجماهير".

وبسؤاله هل وافق على رحيل باتشيكو وعودة كارتيرون، رد عبدالله:"ما تم تداوله ومناقشته بداخل غرف مجلس الإدارة يظل داخل الغرف طالما كان هناك قرار برحيل باتشيكو فهذا قرار مجلس إدارة كامل ومن يقول عكس ذلك غير مسؤول".