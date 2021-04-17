أسامة نبيه: حكام القمة عليهم مسؤولية مضاعفة.. واللاعبون في حالة فنية ومعنوية مرتفعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك إنه يعلم أن الحكام المصريين الذين سيديرون القمة غداً سيكون عليهم جهد ومسؤولية مضاعفة.

وأضاف نبيه، خلال تصريحات إذاعية له عصر اليوم السبت:"الحكام سيكون عليهم عبئاً نفسياً كبيراً مثلهم مثل لاعبي الأهلي والزمالك وأتمنى أن يخرجوا بالمباراة بشكل جيد يليق باسم الكرة المصرية لأن الكرة المصرية غداً ستظهر بكل عناصرها".

وتطرق المدرب العام للزمالك لحالة لاعبي فريقه قبل مواجهة الأهلي، قائلاً:"الحالة الفنية والمعنوية على أعلى مستوى؛ خاصة الفترة الأخيرة عقب الفوز والمستوى يتصاعد وحالة اللاعبين جيدة جداً وبإذن الله نؤدي مباراة كبيرة تليق باسم الفريقين كل اللاعبين جاهزة وبإذن الله تكون قمة رمضانية ممتعة".

وأتم نبيه تصريحاته بالتنويه إلى أن الجهاز الفني سيعقد عند العاشرة مساء اليوم السبت محاضرة بالفيديو للاعبين داخل معسكرهم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد كشف عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، حيث سيقود الدولي محمود البنا إدارة المواجهة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء يوم غد (الأحد) ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري WE.