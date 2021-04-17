موسيالا يسقط فولفسبورج وبايرن يعزز صدارته للبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سجل النجم الشاب جمال موسيالا هدفين ليقود فريقه بايرن ميونخ لفوز مثير على مضيفه فولفسبورج 3 /2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

وفي مباريات أخرى فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على انتراخت فرانكفورت 4 /صفر وفرايبورج على ضيفه شالكه 4 /صفر ويونيون برلين على ضيفه شتوتجارت 2 /1 وتعادل اوجسبورج سلبيا مع ضيفه ارمينيا بيلفيلد.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة متفوقا بسبع نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزج الذي تعادل سلبيا مع ضيفه هوفنهايم أمس الجمعة.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، تقدم جمال موسيالا وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج بهدفين لبايرن ميونخ في الدقيقتين 15 و24.

ورد فوتر فيجورست بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 35 لكن بعد دقيقتين فقط أحرز موسيالا الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري.

وفي الشوط الثاني أحرز ماكسيميليان فيليب الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 54.