قبل القمة الأولى.. ماذا قدَّم علي لطفي أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقترب علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، من حماية عرين الفريق الأحمر في مواجهة الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد خروج الحارس الأساسي محمد الشناوي من حسابات الجهاز الفني في المباراة.

ويلتقي الأهلي أمام مضيفه الزمالك في مباراة القمة، غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن مواجهة الزمالك في ظل استمرار إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها إيجابية، مما حرمه من التواجد في تدريبات الأهلي بالفترة الأخيرة.

وسيضطر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للاعتماد على الحارس البديل علي لطفي في مواجهة الزمالك غدا الأحد، ليشارك صاحب الـ31 عاما في القمة للمرة الأولى خلال مسيرته.

حارس إنبي السابق سبق له مواجهة الزمالك في ثماني مباريات خلال فترة وجوده مع الفريق البترولي، على مدار مواسم 2009/10، 2011/12، 2014/15، 2015/16، 2016/17 و2017/18.

وحقق علي لطفي الفوز في ثلاث مباريات أمام الزمالك وخسر في مثلها، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وعلى مدار الثماني مباريات استقبلت شباكه سبعة أهداف، فيما خرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات.

وكانت آخر مباراة لعلي لطفي أمام الزمالك في موسم 2017/2018 بالجولة الرابعة للدوري في 29 سبتمبر 2017 وانتهت بالتعادل (0-0) بعدما تصدى لركلة جزاء سددها باسم مرسي قبل عشر دقائق من النهاية.

وانتقل علي لطفي إلى الأهلي في يناير 2018 قادما من إنبي مقابل 2.5 مليون جنيه، وخاض مع المارد الأحمر 15 مباراة واستقبلت شباكه 12 هدفا مقابل الخروج بشباك نظيفة في ثماني مباريات.

وفي الموسم الجاري، خاض علي لطفي ثلاث مباريات مع الأهلي واستقبل ثلاثة أهداف"، أمام سونديب (4-0) بدوري أبطال إفريقيا، المقاولون العرب (3-2) في الدوري، وأخيرًا النصر (2-1) في كأس مصر.

آخر مباراة لعلي لطفي أمام الزمالك: