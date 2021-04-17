لمشاركة الزمالك أفريقيا.. إيقاف نشاط السلة بداية من 30 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم السبت بمقره وبحضور ممثلي الأندية، تأجيل منافسات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر للموسم الحالي، لما بعد إنتهاء مشاركة الزمالك ببطولة أفريقيا.

كما اتفق الاتحاد المصري للسلة مع ممثلي الأندية، على أستئناف مباريات دور الثمانية بدوري السوبر، واستكمال مسابقة كأس مصر، حيث من المقرر إقامة نهائي المسابقة يوم 29 إبريل الجاري.

على ان يتم إستكمال باقي مباريات نصف نهائي ونهائي دوري السوبر بعد عودة الزمالك من المشاركة في دوري أفريقيا للأندية المقرر إقامتها في مايوم المقبل برواندا وتقام تحت رعاية NBA.

وانطلقت امس اولى مباريات دور الثمانية من دوري السوبر لكرة السلة التي تقام بنظام البلاي اوفس best of 5 ، ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات من اصل خمسة إلى دور قبل النهائي.

حيث يلتقي الاتحاد مع طلائع الجيش، والزمالك مع المصرية للاتصالات ، والجزيرة مع سموحة ، والأهلي مع سبورتنج، وتنتهي منافسات هذا الدور في حالة الوصول إلى المباراة الخامسة يوم 24 إبريل الجاري.

وجدير بالذكر أن مواجهات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة سوف تقام يوم الثلاثاء 27 إبريل الجاري، ونهائي البطولة يوم الخميس 29 إبريل الجاري.