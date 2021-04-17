بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 17-4-2021.

بعد فوز أثلتيك بيلباو على برشلونة، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019/2020، وكذلك نهائي كأس السوبر 2021، وكذا فوز البرسا على الفريق الباسكي 3 مرات في الدوري الإسباني خلال تلك الفترة، يتجدد اللقاء الليلة بين العملاقين في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

ويعتبر برشلونة الفريق الوحيد الذي حصد ألقاب كأس الملك أكثر من أثلتيك بيلباو برصيد 30 لقبًا، في المقابل حقق الفريق الباسكي اللقب 23 مرة، ويأتي في المرتبة الثالثة ريال مدريد برصيد 19 لقبًا.

وشق أثلتيك بيلباو طريقه ببسالة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على الرغم من تلقيه الهدف الإفتتاحي في جميع مبارياته الخمس، حتى ضد ناديي الدرجة الثالثة إيبيزا وألكويانو.

في المقابل، باستثناء الخسارة في مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج أرضه أمام إشبيلية، لم يواجه برشلونة مثل هذه الصعوبات في طريقه إلى النهائي، حيث سجل هدفين خلال الوقت الأصلي في ثلاث مباريات من آخر أربع مباريات في المسابقة المحلية.

الطريق إلى النهائي

وبدأ برشلونة كأس ملك إسبانيا من دور 32، واضطر الفريق الكتالوني إلى دخول الأوقات الإضافية من أجل تخطي “كورنيا”، حيث انتصر عليه بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، بينما فاز أثلتيك بيلباو على “إيبيزا” في نفس الدور بنتيجة (2-1).

وفي دور الـ16 تجاوز برشلونة فريق “رايو فاليكانو” بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة أزاح أثلتيك بيلباو فريق ديبورتيفو ألكويانو الذي أقصى ريال مدريد من دور الـ32.

واصطدم برشلونة بفريق “غرناطة” في دور 8، وبعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (88)، عاد البرسا من بعيد وقدم مباراة ماراثونية أنهاها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

فيما واجه أثلتيك بيلباو فريق ريال بيتيس وتخطاه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

ولُعب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية على حساب إشبيلية بمجموع المباراتين (3-2)، في المقابل انتصر أثلتيك بيلباو على ليفانتي بنتيجة (3-2).

بث مباشر برشلونة وأثلتيك بيلباو

المباراة غير منقولة على أي قناة في الشرق الأوسط، بعد فشل القناة الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث البطولة، وكذلك الأمر بالنسبة لقناة بي إن سبورتس القطرية، إلا أنها مذاعة على عديد القنوات الرياضية الأجنبية والأوروبية.

وتذاع مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو مجانًا على القناة المفتوحة “Match tv” الروسية، وترددها 3665، على القمر الصناعي Express A1R بمعدل ترميز 14990 ودرجة تصحيح 3/4.

ويدير مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو، الحكم الإسباني “خوان مارتينيز مونويرا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وأثلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا