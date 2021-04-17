بث مباشر | مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021.

بعد نجاح الفريقين في التأهل إلى نصف دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يصطدم تشيلسي بنظيره مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي لتحديد الطرف الأول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة تفوقه على تشيلسي عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي، حيث لم يخسر رجال بيب جوارديولا أيًا من مواجهاته الثلاث أمام البلوز على ملعب ويمبلي الجديد.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة (2-1) في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2013، وبنتيجة (2-0) في الدرع الخيرية 2018، وبركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2019.

وبشكلٍ عام فاز مانشستر سيتي في 6 من آخر 9 مواجهات أمام تشيلسي في جميع المسابقات، بينما تعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في مناسبتين.

على الجهة المقابلة، يتطلع تشيلسي للوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 15 في تاريخه، فقط آرسنال (21 مرة)، ومانشستر يونايتد (20 مرة) أكثر من البلوز.

وتمكن تشيلسي من الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات في المواسم الخمسة الماضية، وحال تأهله اليوم على حساب مانشستر سيتي سيكون توماس توخيل أول مدرب ألماني يصل إلى نهائي المسابقة المحلية.

وفاز تشيلسي في 7 من آخر 8 مباريات في نصف نهائي أي بطولة محلية أو قارية شارك فيها، وخسر مرة واحدة فقط، وكانت أمام مانشستر سيتي في نفس الدور من كأس الاتحاد الإنجليزي 2013.

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي بي سي وان الإنجليزية المفتوحة على قمر أسترا على تردد 10773 – أفقي، بمعدل ترميز 22000.

ويدير لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي الحكم الإنجليزي “مايك دين”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت السعودية.

تشيلسي 0-0 مانشستر سيتي

ملعب ويمبلي (لندن)

نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

جارية الآن

تشكيلة تشيلسي الاساسية اليوم

كيبا

أنتونيو روديجير – تياجو سيلفا – سيزار أثبيلكويتا

بنجامين تشيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – ريس جيمس

ماسون مونت – حكيم زياش

تيمو فيرنر

تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية اليوم

زاك ستيفين

جواو كانسيلو – روبن دياش – إيميرك لابورت – بنجامين ميندي

كيفين دي بروينه – رودري – فيرناندينيو

فيران توريس – جابريل جيسوس – رحيم سترلينج

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