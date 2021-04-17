تجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضات الزمالك والاهلي بشأن طاقم حكام مباراة القمة في الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم غد الأحد الموافق 18 أبريل 2021، وقرر الاستعانة بطاقم حكام محلي.

وطالب الزمالك والاهلي بتعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة هذه المباراة المرتقبة بما أن هناك منافسة واضحة بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

لكن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “أحمد مجاهد” أصر على رأيه بتعيين طاقم حكام محلي، بعد الحصول على موافقة رسمية من لجنة الحكام التابعة للاتحاد.

تعرف على طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والاهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة القمة بين الزمالك والاهلي، المؤجلة منذ الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وأكد الاتحاد المصري في بيان رسمي أن “محمود البنا” سيتولى مهمة حكم الساحة، على أن يكون محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طالب مساعدين له.

وسيكون الحكم الدولي المصري “محمود معروف” حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكمًا رئيسيًا في غرفة الفيديو المساعد (الفار) وسيساعده الحكم محمود عاشور.