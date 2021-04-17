فيديو | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الالماني «موسيالا يلمع»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة 29، والتي شهدت تألق المهاجم الشاب للفريق البافاري “جمال موسيالا” بتسجيله ثنائية.

عاد بايرن ميونخ إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الالماني، بتحقيقه فوز ثمين خارج أرضه على حساب فولفسبورج بنتيجة (3-2)، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام يونيون برلين.

وافتتح اللاعب الشاب جمال موسيالا التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (15)، بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء خدعت الحارس كوين كاستيلس لتسكن شباكه.

واستغل تشوبو موتينج خطأ آخر فادح من الحارس كوين كاستيلس بعد محاولته الفاشلة في التقاط عرضية دافيد ألابا من الجهة اليسرى لتذهب إلى المهاجم الكاميروني الذي أسكنها في الشباك بسهولة في الدقيقة (24)، محرزًا ثاني أهداف بايرن ميونخ.

وقلص فوتر فيغورست النتيجة لصالح فولفسبورج بتسجيله الهدف الأول للفريق الأخضر في الدقيقة (35)، بعد تمريرة خاطئة من مولر، تحولت إلى هجمة مرتدة أنهاها المهاجم الهولندي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد جمال موسيالا ليسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريق بايرن ميونخ بعدما قابل عرضية توماس مولر من الجهة اليمنى برأسية في شباك كاستيلس عند الدقيقة (37).

وفي الشوط الثاني، أحرز ماكسيميليان فيليب الهدف الثاني لفريق فولفسبورج وبالتحديد في الدقيقة (54)، مستغلًا عرضية أتت من الجهة اليسرى داخل منطقة الست ياردات وسط غياب الرقابة الدفاعية من لاعبي بايرن ميونخ.

وكاد البديل روسيلون أن يعادل النتيجة لفريق فولفسبورج بعد انطلاقة سريعة، لكنه سدد أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ بنتيجة (3-2).

وبهذا الانتصار عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 68 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 54 نقطة في المركز الثالث.

اهداف مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج

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