تشكيلة تشيلسي ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي «زياش يشارك ومحرز يغيب»

شهدت تشكيلة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي مشاركة النجم المغربي حكيم زياش كأساسي، وغياب الجزائري رياض محرز.

تنطلق المباراة المقرر لها اليوم 17 أبريل 2021، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، بعد افطار اليوم الخامس من شهر رمضان المعظم.

ويجلس رياض محرز على دكة البدلاء جنبًا إلى جنب نجم مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي “فيل فودين”.

وبخلاف محرز وفودين، فضل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” إراحة عدد كبير من اللاعبين الذين تألقوا الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، من بينهم الحارس الدولي البرازيلي إيدرسون، والظهير الأيمن الدولي الانجليزي كايل ووكر، ومواطنه جون ستونز، ولاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان، والظهير الأوكراني أولكسندر زينشينكو.

وسيشارك الفرنسي الاسباني “إيميريك لابورت” في قبل دفاع مانشستر سيتي بصحبة النجم البرتغالي روبن دياش، وعلى طرفي الملعب سيتواجد جواو كانسيلو وبنجامين ميندي.

وعاد كل من رحيم سترلينج وفيران توريس وجابريل جيسوس إلى تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة.

على الجانب الآخر، قرر المدير الفني الألماني “توماس توخيل” إنهاء معاناة الحارس الإسباني “كيبا” ومنحه فرصة اللعب بدلاً من الحارس الجديد “إدوار ميندي”.

كما عاد المدافع البرازيلي المخضرم “تياجو سيلفا” إلى قلب الدفاع بدلاً من الفرنسي كورت زوما الذي فضل توخيل إراحته اليوم.

ويغيب عن قائمتي تشيلسي ومانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو وماتيو كوفاشيتش” بسبب اصابات عضلية.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية اليوم :

كيبا

أنتونيو روديجير – تياجو سيلفا – سيزار أثبيلكويتا

بنجامين تشيلويل – نجولو كانتي – جورجينيو – ريس جيمس

ماسون مونت – حكيم زياش

تيمو فيرنر

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية اليوم :

زاك ستيفين

جواو كانسيلو – روبن دياش – إيميرك لابورت – بنجامين ميندي

كيفين دي بروينه – رودري – فيرناندينيو

فيران توريس – جابريل جيسوس – رحيم سترلينج