تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس اسبانيا، والمقرر إقامته على ملعب لا كارتوخا في مدينة اشبيلية باقليم الأندلس.

يحين موعد مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021، الموافق 5 من شهر رمضان 1442، بداية من الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم “خوان مارتينيز مونويرا”.

وخسر أتليتك بيلباو نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 مطلع شهر أبريل الجاري، بعد الخسارة أمام الغريم ريال سوسيداد بهدف نظيف، ويسعى إلى التعويض أمام زملاء ليونيل ميسي في قمة مباريات اليوم السبت.

من جهته يسعى البطل القياسي لبطولة كأس ملك إسبانيا “برشلونة” إلى تحقيق أولى بطولات هذا الموسم، والانتقام من بلباو الذي حرمه من كأس السوبر الاسباني مطلع عام 2021 بعدما هزمه في المباراة النهائية في آخر الدقائق.

موعد مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس اسبانيا والقنوات الناقلة «بينهم قناة مجانية»

لن تكون مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا منقولة عربيًا، بعد فشل القناة الرياضية السعودية في الحصول على حقوق بث البطولة بعد تداعيات فيروس كورونا، إلا أنها مذاعة على عديد القنوات الرياضية الأجنبية والأوروبية.

وتوجد قناة مجانية من إيطاليا بين القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأثلتيك بلباو، في القمر الصناعي يوتيلسات 5 درجات غربًا، وقناة أخرى من روسيا على قمر اكسبريس 40 درجة شرقًا.

وستنقل مباراة برشلونة وبلباو على البث المجاني لقناة “Match tv” الروسية، وترددها 3665، استقطاب يسار، على القمر الصناعي Express A1R بمعدل ترميز 14990 ودرجة تصحيح 3/4.

وتنقل قناة الماتش الروسية بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الهولندي، كما قامت بنقل بطولة كأس العالم للأندية 2020 الأخيرة في قطر.

وهناك قناة مجانية أخرى ستقوم بنقل نهائي كأس ملك إسبانية عبر القمر الصناعي يوتيلسات W5 وهي (nove HD Italia) وترددها 12543 أفقي بمعدل ترميز 34200، على القمر الصناعي يوتيلسات 5 درجات غرباً.

القنوات الناقلة

• قناة الماتش تيفي – Match! Tv (مجانية)

• قناة نويفي تيفي – Nove HD Italia (مجانية)

• قناة ليكيب الفرنسية – l’equipe TV

• قناة إسبانيا الخامسة _ telecinco TV

• قناة دازن الإسبانية _ DAZN ES HD1

• قناة بريمير سبورت 1 – Premier sports HD 1

• قناة ماتش فوتبول 1 – Match football 1