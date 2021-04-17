الميركاتو الصيفي 2021 | ليفربول يستهدف استبدال ماني بجناح برشلونة

أخذ ليفربول الخطوة الأولى لتجديد دماء خط هجومه في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يستهدف يورجن كلوب استبدال ساديو ماني بجناح برشلونة “عثمان ديمبيلي”.

ووفقًا للعديد من التقارير في إسبانيا، فإن ليفربول يريد التعاقد مع عثمان ديمبيلي من برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، ليحل محل الجناح السنغالي ساديو ماني.

وتراجع أداء ثلاثي ليفربول “ساديو ماني، محمد صلاح، وربرتو فيرمينو”، خلال الأشهر القليلة الماضية حيث أنخفض معدل التهديف بشكل ملحوظ، ما جعل الفريق يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، وايضًا خروجه من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من وجود بعض الحجج لندرة أهداف الثلاثي، منها الإصابات المستمرة للاعبي خط الوسط، إلا أن يورجن كلوب أبدى رغبته في التغيير.

وأصبح ساديو ماني هو الأقرب للمغادرة، وبحسب ما ورد في الصحف الإنجليزية فإن الجناح السنغالي لن يلعب داخل إنجلترا حالة رحيله عن ليفربول.

وزعمت صحيفة سبورت الكتالونية العام الماضي أن يورجن كلوب طلب من الريدز التوقيع مع عثمان ديمبيلي، وكشفت في وقت لاحق استعداد برشلونة للاستغناء عن الجناح الفرنسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون توقيع ليفربول مع عثمان ديمبيلي خطوة مثيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر، نظرًا لسجل الإصابات المقلق لصاحب الـ23 عامًا.