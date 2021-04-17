الامارات | رابطة الدوري الألماني تدرس إبقاء الفرق في فنادق عزل

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تدرس إبقاء الفرق في فنادق عزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تناقش إمكانية عزل أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية في فنادق مجهزة.

وقال شتيفان شنيكلوث رئيس نادي هولستاين كيل المنافس بالدرجة الثانية ونائب رئيس رابطة الدوري الألماني لصحيفة كيلر ناخريشتن اليوم السبت "هذا الموضوع يتم مناقشته بشكل دوري وتقييمه في فريق العمل".

وبحسب شنيكلوث فإنه قد يتم إجبار جميع الأندية على البقاء في فنادق عزل بموجب القواعد الصحية المشددة ، في ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة في دوري الدرجة الثانية.

ويخضع هيرتا برلين المنافس بالبوندسليغا لعزل طبي لمدة 14 يوما عقب ظهور أربع حالات إصابة بالعدوى بين صفوفه هذا الاسبوع ، ما تسبب في تأجيل مبارياته الثلاث المقبلة.

فريق كيل ، الذي يعتبر واحدا من ثلاثة فرق تنافس بدوري الدرجة الثانية وتخضع حاليا للعزل الطبي ، يدرس إمكانية البقاء في فندق عزل بشكل تطوعي.

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