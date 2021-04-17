شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من عبد المقصود لأوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بفريق الزمالك جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش التدريب الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

ووجه عبدالمقصود بعض النصائح والتعليمات لأوباما لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء الغد أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.