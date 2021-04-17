شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق بايرن ميونخ من الفوز على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة ال29 من منافسات الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 قبل أن يضيف زميله شوبو موتينج هدف التعزيز في الدقيبقة 24، وفي الدقيقة 35 قلص فيجورست الفارق لأصحاب الأرض.

وعاد جمال موسيالا للتسجيل مجدداً في الدقيقة 37 لتصبح النتيجة 3-1، وفي الدقيقة 55 أحرز فيليب لاعب فولفسبورج الهدف الثاني لفريقه.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 68 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 54 نقطة في المركز الثالث.