شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» المصنف الأول عالميًا: أغادر «مونت كارلو» بمرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نوفاك ديوكوفيتش إن مستواه كان سيئا للغاية في الملعب، خلال الهزيمة بمجموعتين متتاليتين أمام البريطانى دان إيفانز في بطولة مونت كارلو للتنس.

ودخل ديوكوفيتش أول مواجهة له أمام إيفانز المصنف 33 عالميا، منتشيا بتحقيق 10 انتصارات دون هزيمة في 2021، لكنه ودع البطولة بعد عرض شابته الأخطاء في أجواء باردة.

وقدم اللاعب الصربى التهنئة لمنافسه إيفانز، الذي جاء إلى مونت كارلو بسجل يشمل الفوز بـ4 مباريات فقط على الملاعب الرملية، لكنه حقق فوزا مستحقا 6-4 و7-5.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين: «للأمانة ربما تكون هذه الخسارة واحدة من أسوأ المباريات والعروض التي قدمتها في السنوات الأخيرة».

وتابع: «لا أرغب في التقليل من فوزه لكنى قدمت مباراة سيئة للغاية في الملعب. لم تسر الأمور بشكل جيد. إنه واحد من تلك الأيام التي سأرغب حتما في نسيانها».

وقال ديوكوفيتش إنه سيغادر البطولة بمرارة كبيرة، لكنه عبر عن أمله في تغيير الأمور مع عودته لبلاده لخوض بطولة صربيا المفتوحة الأسبوع المقبل.

وأضاف: «كان من الصعب اللعب في ظل هذه الأجواء الصعبة والرياح الشديدة أمام منافس مثل إيفانز، يجبرك على التحرك كثيرا في الملعب».

وأضاف: «إنه منافس يصعب جدا توقع ضرباته. منعنى من فرض أسلوبى في اللعب وقدمت مباراة سيئة للغاية».

وأتم: «أشعر بخيبة أمل بسبب طريقة لعبى لكن موسم الملاعب الرملية لا يزال طويلا، وهناك الكثير من البطولات القادمة، سأعمل بكل قوة، وأتمنى أن يتحسن الأداء الأسبوع المقبل في بلجراد».