شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكافئ «بنزيما».. ويتجاهل «راموس ومودريتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى ريال مدريد من إنهاء الاتفاق مع مهاجمه كريم بنزيما، لتجديد عقده حتى نهاية عام 2023.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإنه سيتم التوقيع على العقد الجديد بين النادى الملكى ومهاجمه بنزيما، قبل نهاية الموسم الحالى، في حال لم يحدث أي شىء يمنع ذلك. وينتهى عقد بنزيما في عام 2022، لكن ريال مدريد يريد أن يحسم أمر التجديد مع مهاجمه مبكرا، وذلك كمكافأة له على ما يقوم به في الموسم الحالى، والأداء الرائع الذي ساهم بشكل كبير في تأهل الملكى لنصف نهائى دورى الأبطال، والاستمرار بالمنافسة على الاحتفاظ بلقب الليجا.

ولا يعتبر ريال مدريد أن التمديد المبكر لبنزيما خروج عن القرار الداخلى المتخذ بالتمديد للاعبين الذين تجاوزوا الـ 30 من العمر لموسم واحد فقط، ولكنه اتفاق مسبق مع النجم البالغ من العمر 33 عاما والذى يتوقع أن يستمر في صفوف النادى حتى سن الـ 35.

ويأتى الاتفاق مع بنزيما على العكس مما قام به النادى مع القائد سيرجى راموس والنجم الكرواتى لوكا مودريتش، حيث لم يتم التمديد لهما بعد رغم دخولهما في العام الأخير من العقد.

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادى ريال مدريد ليس لديه نية لبيع نجمه الدنماركى المعار مارتن أوديجارد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن فشل في إحداث تأثير خلال النصف الأول من الموسم، حيث سُمح لأوديجارد باللعب مع أرسنال للفترة المتبقية من الموسم. وتألق اللاعب النرويجى الدولى خلال ظهوره الـ13 مع أرسنال، مما أدى إلى تكهنات بشأن التوقيع معه بشكل نهائى في ملعب «الإمارات».

ولكن وفقا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الاسبانية، فإن اللوس بلانكوس لا يرغب في الاستفادة من اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في وقت لاحق من عام 2021 وبيعه، بل قرر الاحتفاظ به وإعادته من جديد لقلعة «سانتياجو بيرنابيو» في الموسم المقبل.

ويشير التقرير إلى أن صانع الألعاب يظهر في خطط النادى طويلة المدى إلى جانب فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردى ورودريجو جوس.

أوديجارد لديه ما يزيد قليلا عن عامين على عقده في البرنابيو، وكان نادى أرسنال يتعشم في ضمه خلال الصيف المقبل نهائيا، ولكن يبدو أن اللاعب في طريقه للعودة إلى النادى الملكى. على جانب آخر، يُعانى نادى ريال مدريد الإسبانى من العديد من الغيابات ضمن صفوفه، قبل مباراة خيتافى في مسابقة الليجا.

ريال مدريد يحل ضيفًا على خيتافى مساء اليوم على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى الإسبانى.

وحسب شبكة «البرنابيو ديجتال» الإسبانية، فإن الظهير الأيمن الإسبانى دانى كارفاخال، واصل التدرب بمفرده قبل يومين من مواجهة خيتافى.

وأشارت الشبكة إلى أنّ الثلاثى، المُهاجم الفرنسى كريم بنزيما، ولاعب الوسط الألمانى تونى كروس، إلى جانب فيد فالفيردى، قد تدربوا بشكل طبيعى، بعد الإصابة التي تعرضوا لها في مباراة ليفربول الأربعاء الماضى.

وأوضحت الشبكة أنّ الفرنسى رافاييل فاران، مدافع الفريق، المُصاب بـ كورونا، قام بعمل «مسحة» لتحديد موقفه من التواجد أمام خيتافى، وواصل الغياب عن التدريبات حتى تظهر نتيجة «المسحة»، كما غاب الإسبانى سيرجيو راموس، في ظل إصابته بـكورونا كذلك.

ريال مدريد أيضًا لن يكون قادرًا على الاعتماد على خدمات البرازيلى كاسيميرو، بعد طرده في الكلاسيكو بالجولة الماضية أمام برشلونة، إلى جانب ناتشو بسبب الإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.