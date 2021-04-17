شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو»: سأقاتل لبقاء «مبابى» مع «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، على أنباء انتقال لاعبه الفرنسى كيليان مبابى إلى ريال مدريد فى الموسم المقبل.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان فى صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن مع النادى الباريسى. وقال بوكيتينو، فى تصريحات أبرزها برنامج «كواترو» الإسبانى: «طرح مبابى فى الميركاتو إذا لم يجدد عقده مع سان جيرمان؟ لا يضرنى أن أرى اللاعبين فى فرق أخرى، لكن بعد 3 أشهر من العمل مع مبابى.. أنا والنادى سنقاتل من أجل أن يكون معنا». وأضاف: «لا أريد رؤية مبابى بقميص ريال مدريد، سأقاتل بكل قوة حتى يظل هنا معنا». وتحدث بوكيتينو عن انتقال سيرجيو راموس إلى سان جيرمان، قائلا: «لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا فى فريقى». وأوضح: «هناك شائعات كثيرة وباريس مثل أى نادٍ يعمل على تحسين فريقه».

وتابع مدرب باريس: «تجديد عقد ميسى؟ سيتضح قريبًا ما سيحدث مع ميسى فى برشلونة».