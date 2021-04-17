شكرا لقرائتكم خبر عن غموض إصابة هارى كين يثير المخاوف فى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش فريق توتنهام الإنجليزي فترة قلق لحين معرفة مدى خطورة إصابة هدافه هاري كين التي تعرض لها أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة.

وتقدم كين في سباق الهدافين بالدوري واحتل الصدارة بعد هذه الثنائية برصيد 21 هدفاً هذا الموسم.

لكن مع تبقي 9 أيام على نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي أثار خروج كين من الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع مخاوف توتنهام.

وعانى كين في السابق من إصابات الكاحل وسينتقل القلق أيضا إلى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا في انتظار مستجدات من الطاقم الطبي لتوتنهام.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام: «لا أعرف الكثير حقاً وليس لدي الكثير لأقوله، ولا أريد أن أكون متفائلاً بسذاجة وفي الوقت الحالي لا أعرف، واعتقد أننا سنتعرف على تفاصيل أكثر غداً».

وأضاف: «بالنسبة له لا يخرج بدون سبب وحدث شيء ما، المباراة المقبلة، الأربعاء ضد ساوثامبتون، والتالية نهائي كأس الرابطة ضد السيتي، ولنرى ما سيحدث ولنحتفظ بالتفكير الإيجابي، نشعر جميعا بنفس المخاوف من شيء قد يمنعه من اللعب، وبالتحديد في النهائي ولكن لننتظر».