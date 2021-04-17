شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يقترب من تجديد عقده مع «ميلان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من توقيع عقد جديد مع الروسونيرى خلال الموسم الحالى.

وينتهى عقد إبرا مع ميلان في الصيف المقبل، إلا أن تقارير صحفية تفيد بتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن مينو رايولا، وكيل إبرا، سيلتقى مع مديرى ميلان، اليوم، من أجل توقيع العقد الجديد للنجم السويدى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبرا اتفق على كل شروط عقده الجديد مع ميلان، حيث سيواصل الحصول على راتب سنوى يبلغ 7 ملايين يورو.

وطالبت جماهير الروسنيرى إدارة النادى بضرورة استمرار النجم السويدى ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة نظرا لأهميته.

يذكر أن المهاجم السويدى سجل هذا الموسم 17 هدفًا بقميص ميلان في مختلف البطولات.